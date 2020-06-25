Sanofi сократит персонал, несмотря на €200 млн помощи от французского государства

Фармацевтическая компания Sanofi готовится к масштабным сокращениям, несмотря на обещанную президентом Франции Эмманюэлем Макроном финансовую поддержку. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, реорганизация затронет ряд европейских стран, а также, вероятно, и «некоторые другие за пределами региона». Исключением станут лишь подразделения, занимающиеся вакцинами и изучением редких заболеваний. Только во Франции под угрозой до 1 тыс. рабочих мест.
Источники агентства сообщили, что руководство компании встретится с представителями коллективов в пятницу и в понедельник, чтобы обсудить план реструктуризации. Утверждается, что сокращения связаны с озвученным еще в декабре 2019 года решением исполнительного директора Sanofi Пола Хадсона урезать расходы компании на €2 млрд к 2022 году. Официально компания никак не комментирует эту информацию.
Девять дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал выделить €200 млн на поддержание разработки и производства вакцин и лекарств. Исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон тогда пообещал, что компания со своей стороны потратит на эти цели €610 млн.
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