В Украине и Киеве новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом

26 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 109 новых случаев — это новый антирекорд. Всего проведено 620 624 тестирование методом ПЦР.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (209 случаев), Ровенской области (116 случая), в Киеве (113 случаев). Закарпатской области (93 случая).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1788 случаев;

Волынская область — 2096 случаев;

Днепропетровская область — 1081 случай;

Донецкая область — 412 случаев;

Житомирская область — 1366 случаев;

Закарпатская область — 2547 случаев;

Запорожская область — 561 случай;

Ивано-Франковская область — 2217 случаев;

Кировоградская область — 640 случаев;

г. Киев — 4726 случаев;

Киевская область — 2419 случаев;

Львовская область — 4836 случаев;

Луганская область — 76 случаев;

Николаевская область — 384 случая;

Одесская область — 1529 случаев;

Полтавская область — 304 случая;

Ровенская область — 3364 случая;

Сумская область — 284 случая;

Тернопольская область — 1857 случаев;

Харьковская область — 1993 случая;

Херсонская область — 190 случаев;

Хмельницкая область — 724 случая;

Черновицкая область — 4582 случая;

Черкасская область — 627 случаев;

Черниговская область — 514 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня в Центр поступило 1 430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19.