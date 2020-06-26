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В Украине и Киеве новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом

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В Украине и Киеве новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом

26 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 109 новых случаев — это новый антирекорд. Всего проведено 620 624 тестирование методом ПЦР.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (209 случаев), Ровенской области (116 случая), в Киеве (113 случаев). Закарпатской области (93 случая).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1788 случаев;
Волынская область — 2096 случаев;
Днепропетровская область — 1081 случай;
Донецкая область — 412 случаев;
Житомирская область — 1366 случаев;
Закарпатская область — 2547 случаев;
Запорожская область — 561 случай;
Ивано-Франковская область — 2217 случаев;
Кировоградская область — 640 случаев;
г. Киев — 4726 случаев;
Киевская область — 2419 случаев;
Львовская область — 4836 случаев;
Луганская область — 76 случаев;
Николаевская область — 384 случая;
Одесская область — 1529 случаев;
Полтавская область — 304 случая;
Ровенская область — 3364 случая;
Сумская область — 284 случая;
Тернопольская область — 1857 случаев;
Харьковская область — 1993 случая;
Херсонская область — 190 случаев;
Хмельницкая область — 724 случая;
Черновицкая область — 4582 случая;
Черкасская область — 627 случаев;
Черниговская область — 514 случаев.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня в Центр поступило 1 430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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