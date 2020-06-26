В Украине и Киеве новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом

26 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 109 новых случаев — это новый антирекорд. Всего проведено 620 624 тестирование методом ПЦР.
Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (209 случаев), Ровенской области (116 случая), в Киеве (113 случаев). Закарпатской области (93 случая).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1788 случаев;
Волынская область — 2096 случаев;
Днепропетровская область — 1081 случай;
Донецкая область — 412 случаев;
Житомирская область — 1366 случаев;
Закарпатская область — 2547 случаев;
Запорожская область — 561 случай;
Ивано-Франковская область — 2217 случаев;
Кировоградская область — 640 случаев;
г. Киев — 4726 случаев;
Киевская область — 2419 случаев;
Львовская область — 4836 случаев;
Луганская область — 76 случаев;
Николаевская область — 384 случая;
Одесская область — 1529 случаев;
Полтавская область — 304 случая;
Ровенская область — 3364 случая;
Сумская область — 284 случая;
Тернопольская область — 1857 случаев;
Харьковская область — 1993 случая;
Херсонская область — 190 случаев;
Хмельницкая область — 724 случая;
Черновицкая область — 4582 случая;
Черкасская область — 627 случаев;
Черниговская область — 514 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня в Центр поступило 1 430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016