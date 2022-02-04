Заболевший Ермак продолжает заниматься подготовкой встречи советников «Нормандского формата»

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак продолжает заниматься подготовкой советников лидеров стран Нормандского формата и, если он не успеет выздороветь от COVID-19 до встречи в Берлине, будут приниматься соответствующие решения.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга, передает Укринформ.
«Безусловно, идеальный сценарий — это чтобы эта встреча состоялась именно физически, лично, потому что при всем уважении и симпатии к современным технологиям, ничто не заменит личную встречу. Будем надеяться, что он выздоровеет к моменту этой командировки. Если нет, то будут приниматься уже соответствующие решения в зависимости от ситуации», — отметил он.
Кулеба также сообщил, что руководитель Офиса президента остается на связи и полностью в рабочем режиме.
«Вчера, в частности, под его председательством онлайн состоялось совещание с целью подготовки встречи советников в Нормандском формате, поэтому он ни в коем случае не прекратил работу над подготовкой этой встречи», — сказал глава МИД.
Как сообщалось, 3 февраля Ермак получил положительный тест на COVID-19.
26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров стран Нормандского формата, которая длилась почти 8 часов. По ее результатам представитель Украины — глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новую встречу советников «нормандской четверки» уже через две недели.
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