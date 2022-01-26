Ермак опроверг информацию о прямых переговорах с «республиками» Донбасса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию немецкой медиакомпании Deutsche Welle о том, что в среду в Париже на переговорах советников лидеров стран «нормандской четверки» якобы пройдет согласование даты прямых переговоров украинских властей с представителями так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

«Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, остается неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет, а подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать „зраду“ на ровном месте. Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке», — заявил он в комментарии агентству «РБК-Украина».

По его словам, в настоящее время определенной повестки дня встречи в «нормандском формате» на уровне советников нет. Украинская сторона, продолжил Ермак, планирует обсудить возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в «нормандском формате». Он также напомнил, что утверждать любые документы имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров носят исключительно консультационный характер. «Любые инсинуации или манипуляции — это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров», — подчеркнул руководитель ОП.

Ранее DW со ссылкой на агентство DPA распространила информацию, что на переговорах советников лидеров «нормандской четверки» в Париже якобы хотят согласовать дату прямых переговоров Украины с «республиками» сепаратистов.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, России, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялось еще пять встреч на высшем уровне, последняя прошла 9 декабря 2019 года в Париже.