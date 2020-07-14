Коронавирус за сутки подтветили у еще 638 человек

638 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлено в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 651 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 14 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 13 июля сообщалось о 612 новых случаях заболевания Covid-19, 12 июля — о 678 инфицированных, 11 июля — о 800 новых случаях заболевания; 10 июля было 819 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2148 случаев;

Волынская область — 3080 случаев;

Днепропетровская область — 1146 случаев;

Донецкая область — 765 случаев;

Житомирская область — 1542 случая;

Закарпатская область — 4055 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3127 случаев;

Кировоградская область — 674 случая;

г. Киев — 6350 случаев;

Киевская область — 3090 случаев;

Львовская область — 7254 случая;

Луганская область — 95 случаев;

Николаевская область — 487 случаев;

Одесская область — 2258 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ровенская область — 4740 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2276 случаев;

Харьковская область — 2723 случая;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 909 случаев;

Черновицкая область — 5184 случая;

Черкасская область — 755 случаев;

Черниговская область — 612 случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 54 771 человек, выздоровевших — 27 154, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 412 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 205 человек, что на 27 меньше, чем днем ранее.