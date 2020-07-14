Семь областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию 14 июля, семь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно им, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.

Напомним, что по состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтверждено 54 771 случай COVID-19, за сутки - 638 новых.