Зеленский больше не хочет карантин: «все уже устали»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не стоит спешить продолжать карантин более чем на месяц.

«Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более», — заявил глава государства в четверг во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями, которое касается существования карантина в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.