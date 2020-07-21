«Слуга народа» собирается выдвинуть кандидатов в мэры во всех областных центрах

Партия «Слуга народа» выдвинет своих кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины, заявляет лидер партии Александр Корниенко.

«Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах», — сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамием во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что у партии «будут кандидаты во всех 1460 громадах».

Он пообещал, что уже за неделю — две начнут появляться новости о кандидатах от «Слуги народа».

«Мы начнём их презентовать в этих городах. Наш избиратель всё в ближайшее время увидит», — добавил Корниенко.