«Слуга народа» собирается выдвинуть кандидатов в мэры во всех областных центрах

Партия «Слуга народа» выдвинет своих кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины, заявляет лидер партии Александр Корниенко.
«Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах», — сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамием во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он также сообщил, что у партии «будут кандидаты во всех 1460 громадах».
Он пообещал, что уже за неделю — две начнут появляться новости о кандидатах от «Слуги народа».
«Мы начнём их презентовать в этих городах. Наш избиратель всё в ближайшее время увидит», — добавил Корниенко.
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