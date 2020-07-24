Билл Гейтс прокомментировал слухи о его причастности к пандемии коронавируса

Основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии коронавируса, и объяснил их возникновение тем, что люди хотят получить простое объяснение происходящего.

Об этом он рассказал в эфире CNN.

«Это комбинация из социальных сетей, которые распространяют волнующую информацию, и пандемии, из-за которой люди во всем неуверены и хотят получить простое объяснение происходящего», — объяснил основатель Microsoft.

Гейтс напомнил, что его фонд пожертвовал большую сумму денег на борьбу с пандемией коронавируса. «Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин», — отметил он.

Теории о том, что Гейтс каким-то образом стоит за созданием коронавируса и хочет получать от этого выгоду, начали появляться в январе. Распространявшие эту информацию ссылались на выступление основателя Microsoft на конференции TED в 2015 году, когда он заявил, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление вируса, который может угрожать жизни миллионов людей. Кроме того, появлению слухов способствовало выделение фондом Гейтса $300 млн на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

Гейтс уже отрицал информацию о том, что он якобы хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. Он назвал такие истории «глупыми и странными».

О том, что Гейтс хочет провести чипирование под видом вакцинации от коронавируса для «сокращения человечества», также говорил российский режиссер Никита Михалков.