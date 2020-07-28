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В Боливии объявили режим национального бедствия из-за коронавируса

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В Боливии объявили режим национального бедствия из-за коронавируса

Временное правительство Боливии объявило в стране режим национального бедствия для получения кредита на борьбу с последствиями пандемии. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на сайте официальной газеты боливийского правительства.

«Объявляется режим национального бедствия на территории всего Многонационального Государства Боливия для решения неотложных вопросов экономического характера, вызванных негативными последствиями коронавируса», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что министерство экономики «обратится в Центробанк Боливии для получения кредита в пользу государственной казны с целью внедрения экономических мер, направленных на борьбу с последствиями» пандемии. Размер кредита в указе не уточняется.

Ранее депутатская комиссия нижней палаты парламента Боливии, большинство в котором принадлежит сторонникам экс-президента Эво Моралеса, отклонила направленный правительством законопроект о принятии страной кредита на $327 млн, который Международный валютный фонд (МВФ) одобрил для помощи республике в борьбе с пандемией и ее последствиями. По мнению парламентариев, получение кредита приведет к урезанию бюджетных расходов.

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10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту инфицированы более 71 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. В середине марта временные власти объявили в стране чрезвычайное положение.

Боливия, коронавирус
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