На Донбассе соблюдается режим тишины

С начала суток по состоянию на 7:00 утра обстрелы в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксированы.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
«На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано», — говорится в сообщении.
На Донбассе за прошедшие сутки зафиксированы 3 факта нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а возле Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские бойцы ответный огонь не открывали. Потерь среди воинов в результате вражеских обстрелов нет, сообщили в штабе.
Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований сепаратистов зафиксирован недалеко от Новомихайловки. Возле украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минировании тремя противопехотными минами ПОМ-2.
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