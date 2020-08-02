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Папа римский попросил не увольнять людей несмотря на пандемию

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Папа римский попросил не увольнять людей несмотря на пандемию

Папа римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра призвал тех, от кого зависят политические и экономические решения, не допустить безработицы во время и после пандемии коронавируса.

Стенограмму речи публикует пресс-служба Ватикана.

«Без работы семьи и общество не могут двигаться вперед», — указал понтифик.

Папа римский отметил, что «бедность и отсутствие работы» могут остаться проблемой и после завершения пандемии. Он сообщил, что для решения этой проблемы необходимо проявить «солидарность и креативность» и призвал всех «политических и экономических лидеров» объединить усилия.

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В конце марта Папа во время своего обращения на площади Святого Петра помолился о завершении пандемии коронавируса. Он прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, которые попали в бурю, перебираясь через море, и сравнил это с происходящим в мире сегодня. Франциск отметил, что «очень легко узнать себя» в героях, которые неожиданно попали в яростную бурю и, растерянные, находятся в одной лодке.

Папа Римский, коронавирус
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