Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на середу, 5 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 9 копеек — до 27,8225 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,7234 грн за евро против 32,5169 грн за евро днем ранее.