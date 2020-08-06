В «Слуге народа» придумали слоган для предвыборной кампании

Партия «Слуга народа» начала предвыборную кампанию к местным выборам под слоганом «Украина — это ты», сообщила заместитель председателя фракции политсилы в парламенте Евгения Кравчук.
«Ну что, начинаем! Партия „Слуга народа“ запускает кампанию под слоганом „Украина — это ты!“. И впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. „Слуга народа“ завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития громад, городских или сельских — будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучше», — написала Кравчук в четверг на своей странице в Facebook.
30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.
Предусмотрено, что 25 октября пройдут «очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов», кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
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