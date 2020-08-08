Шмыгаль потребовал у Минздрава отчитаться о готовности больниц ко второй волне эпидемии

Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности ко второй волне коронавирусной инфекции больниц, которые будут принимать заболевших COVID-19, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Новые антирекорды заболевших коронавирус требуют четких действий. Сегодня провели внеочередное заседание правительства, где обсуждались ухудшения эпидемситуации в стране», — написал премьер на странице в Фейсбуке.
Так, министру здравоохранения было поручено подробно отчитаться о готовности больниц второй волне эпидемии COVID-19.
«Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом», — отметил Шмыгаль.
Кроме того, как подчеркнул глава правительства, Минздрав, Министерство внутренних дел, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.
«Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляции. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний», — добавил он.
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