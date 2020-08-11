Главный оппонент Лукашенко находится в Литве

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. Об этом заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — написал он во вторник на своей странице в Twitter.

Накануне сообщалось, что Тихановская уехала в неизвестном направлении.

Ранее кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Напомним, Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Вчера председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение.