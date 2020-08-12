Граждане Беларуси должны обрести свободы, за которые они выступают, - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду обратился с призывом к белорусским властям обеспечить гражданам страны те свободы, которые они требуют.
«Мы хотели бы, чтобы народ Беларуси обрел те свободы, которые он требует. Мы призываем защитить этих мирных протестующих и не причинять им вреда», — заявил Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Ранее представитель Белого дома Кейли Макэнани, комментируя протесты, которые начались в Белоруссии после президентских выборов в воскресенье, призвала власти страны воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний.
«Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы», — сказала Макэнани на брифинге в понедельник.
Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и «глубоко обеспокоены» происходящим.
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