В Минске сотни девушек с белыми розами вышли поддержать оппозицию

Несколько сотен одетых в белое девушек с белыми розами в руках выстроились в цепь у Комаровского рынка в Минске в знак солидарности с пострадавшими во время акций протеста в предыдущие дни. Об этом сообщил ТАСС с места события.
Проезжающие мимо водители приветствовали их автомобильными гудками.
Прибывшие сотрудники милиции обратились к девушкам с просьбой разойтись. Они начали расходиться, но потом снова вернулись на место. Взявшись за руки, участницы акции скандировали: «Верим, можем, победим!».
В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. После объявления результатов экзитполов в Минске и некоторых других городах начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. Протесты продолжились ночами 10 и 11 августа. Во время столкновений манифестанты использовали петарды и файеры, выпуская их в сторону силовиков. По информации МВД, задержаны несколько тысяч участников беспорядков. На данный момент известно об одном погибшем. Как заявили в МВД, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке. Во вторник в Минздраве страны сообщили, что в стационарах находятся более 200 человек, пострадавших во время беспорядков.
По предварительным данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, — 10,09%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016