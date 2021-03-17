В Беларуси осудили более 400 человек за участие в протестах

Свыше 400 человек осуждены в Беларуси по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях. Об этом сообщила в среду Генеральная прокуратура республики.

«К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте белорусского ведомства.

Отмечается, что правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, имевшие место в 2020 году. «При этом органы прокуратуры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными», — говорится в сообщении.

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.