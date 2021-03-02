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В Минске осудили врача, сообщившего о смерти оппозиционера

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В Минске осудили врача, сообщившего о смерти оппозиционера

Суд Московского района Минска вынес приговор врачу Городской больницы скорой медицинской помощи Артему Сорокину по делу о разглашении врачебной тайны после смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщил портал Tut.by.

Суд признал медика виновным «в умышленном разглашении медицинским работником без профессиональной и служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе и результатах медицинского освидетельствования пациента и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия».

Судья Светлана Бондаренко приговорила Сорокина к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Как поясняет портал, через год, если он не совершит никаких правонарушений, наказание будет снято. Также Сорокин должен выплатить штраф в размере 1450 белорусских рублей (около 550 долларов).

По делу о разглашении врачебной тайны также осудили журналистку портала Tut.by Екатерину Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафу 2,9 тыс. белорусских рублей.

Дело против врача и журналистки завели после смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко 12 ноября 2020 года. Tut.by тогда сообщил, что вечером тот вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать повешенные протестующими против результатов президентских выборов красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

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Власти Беларуси утверждали, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения. А в материале, который был опубликован журналисткой, говорилось, что Бондаренко был трезв. Борисевич при подготовке материала основывалась на словах врача.

По версии следствия, Сорокин сообщил Борисевич о состоянии Бондаренко, и это якобы повысило напряженность в обществе и создало атмосферу недоверия к госорганам. «Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну», — заявляли в Генпрокуратуре.

Беларусь, протесты
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Вторник, 2 марта 2021
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