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Илон Маск хочет помощь белорусам

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Илон Маск хочет помощь белорусам

Американский предприниматель Илон Маск заявил в четверг, что видеоролики из Беларуси, на которых видно, как правоохранительные органы страны жестко разгоняют протестующих, несогласных с результатами президентских выборов, вызывают у него жалость.

Таким образом он прокомментировал запись в Twitter одного из пользователей, который, высказываясь о протестах в Беларуси, с целью привлечения внимания мировой общественности отметил на своей публикации аккаунт Маска, а также другого американского бизнесмена — Билла Гейтса. В сообщении пользователь призвал их «рассказать всем о жестоких действиях милиции».

Комментируя данную запись, Маск указал, что ему «жаль слышать это» и спросил у пользователя, чем он может помочь.

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По предварительным данным ЦИК Беларуси, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Беларусь, Илон Маск
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Скотт Янг
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