Глава Минфина считает неадекватной инфляцию выше 10%

Высокая инфляция приведет к росту ставок по кредитам, полагает глава Министерства финансов Сергей Марченко.
«Считаю, что инфляция свыше 10% неадекватна, ведь нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам», — сказал он в интервью журналу «Фокус».
«Нам нужна инфляция, которая позволила бы создать хорошие условия для кредитования, а высокая инфляция, наоборот, ведет к росту ставок по кредитам. Поэтому здесь нужно искать золотую середину», — отметил министр.
Инфляция по результатам первого полугодия 2020 года составила 2%. НБУ ожидает, что до конца года она ускорится до 5%, напомнил глава Минфина, подчеркнув, что для этого есть объективные предпосылки.
При этом Марченко указал, что не видит оснований для девальвации гривны до 30 грн/$. «Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении», — сказал министр финансов.
«Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок», — добавил он.
Как сообщалось, утвержденный правительством макроэкономический прогноз предусматривает инфляцию в 11,6% в 2020 году, курс — 29,5 грн/$.
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