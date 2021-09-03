В Минфине рассчитывают удержать инфляцию в границах 10%

Министр финансов Сергей Марченко видит потенциал для удержания инфляции в рамках 10%.
«Есть надежды, что удастся удержать инфляцию в рамках 10%, не превышая 10%», — сказал он в ходе Украинского финансового форума, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно данным Госстата, инфляция по итогам июля 2021 года в Украине выросла до 10,2% в годовом измерении, тогда как в июне этот показатель был на уровне 9.5%. При этом НБУ ожидает, что по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%.
Комментируя ухудшение ожиданий ряда инвестиционных банков в отношении роста экономики Украины, министр отметил, что эти прогнозы базируются на показателях роста ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Пока сложно оценивать конец года, потому что основные капитальные инвестиции и расходы планируются на третий-четвертый квартал», — сказал Марченко.
По его словам, ситуация будет улучшаться, о чем свидетельствует постоянный рост розничного товарооборота, а также потенциал роста строительной отрасли.
«Мы до конца года ожидаем стабильную ситуацию как по госфинансам, так и в экономике, без резких шоков. Я думаю, что 4% ВВП роста в этом году у нас будет», — подытожил Марченко.
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