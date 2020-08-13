Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории области, сообщил председатель парторганизации «Батькивщина» Василий Деревляный на своей странице в Facebook.

«11 августа 2020г состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция „Батькивщина“ предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. „За“ проголосовало 34 депутата — решение принято», — написал Деревляный на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Отметим, что сегодня в стране вступил в силу закон о легализации игорного бизнеса.