Лукашенко заявил, что граждан Беларуси и их детей используют как пушечное мясо

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на совещании с членами Совбеза страны обратился к гражданам с призывом успокоиться и прекратить акции протеста.
«Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — цитирует президента агентство БелТА.
Лукашенко призвал людей не выходить на улицы. «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой „Открытой России“, Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал глава государства.
По словам Лукашенко, акции протеста организованы из-за границы, а их активными участниками являются люди с криминальным прошлым. «Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит, — цитирует президента агентство БелТА. — Видим сегодня действующие лица. Как мы и говорили, заводилами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — сказал глава государства.
Лукашенко на совещании Совбеза также призвал сотрудников силовых ведомств проявлять сдержанность при взаимодействии с участниками несогласованных акций. «Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное: попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он добавил, что призвание сотрудников органов правопорядка — защищать граждан. «Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить граждан, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ. Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — сказал он.
В пятницу вечером на площади Независимости в центре Минска собралась многотысячная манифестация. Люди требуют проведения новых выборов либо пересчета голосов. На площадь прибыли силовики, однако пока акция проходит мирно.
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