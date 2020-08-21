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Российские врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

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Российские врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Медики омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой с четверга находится российский оппозиционер Алексей Навальный, не возражают против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось. Его планируется транспортировать в течение дня, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

«Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня. Этому процессу будет предшествовать множество врачебных мероприятий, будет соблюден и ряд юридических формальностей», — сказал Калиниченко, которого цитирует ТАСС.

Он также отметил, угрозы для жизни пациента врачи в настоящий момент не видят. По данным проведенной электроэнцефалографии, его мозг находится в стабильном состоянии. «Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов», — добавил главврач Омской областной больницы Александр Мураховский.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Борис Теплых заявил, что медикам необходимо несколько часов, чтобы перед переводом Навального в немецкую клинику подготовить его и доставить силами реанимационной бригады в аэропорт Омска. «Это будет несколько часов. Мы со всей безопасностью и бережливостью должны погрузить пациента в реанимационную машину, принимающая бригада должна подготовить борт, и после этого будет обеспечена транспортировка», — сказал он.

Ранее сообщалось, что основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, об этом заявила в пятницу пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на Александра Мураховского. «На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», — сказал Мураховский.

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Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Алексей Навальный
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