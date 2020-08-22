В Германии впервые с апреля более 2 тысяч заражений COVID-19 за сутки

Суточное число новых случаев коронавируса в Германии превысило порог в 2000 и достигло самого высокого уровня с конца апреля.

Об этом сообщил институт Роберта Коха, передает Süddeutsche Zeitung.

Так, за последние сутки было выявлено 2034 новых случая коронавируса.

Пик заражений пришелся на конец марта-начало апреля и составил более 6000 ежедневно, после чего эти показатели значительно упали. С конца июля количество случаев снова увеличивается.

Однако нынешнее увеличение числа случаев заболевания не позволяет сделать прямых выводов о распространении инфекции, поскольку в последнее время число проведенных тестов значительно возросло.

Несколько дней назад Институт Роберта Коха объявил, что увеличение числа случаев заболевания в настоящее время можно объяснить не только увеличением количества тестов. По всей стране существует большое количество небольших вспышек, которые связаны, например, с большими торжествами в семье и в кругу друзей.

С начала кризиса, по крайней мере 232 082 человека в Германии были явно заражены вирусом Sars-CoV-2. По данным института, количество умерших в связи с болезнью составляет 9267 человек. Выздоровели уже 206 600 человек.