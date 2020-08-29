Разумков подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон, согласно с которым минимальная заработная плата повышается до 5 тыс. грн.
Соответствующая информация появилась в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Закон был передан для подписи президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.
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