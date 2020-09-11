В сенат США внесли проект санкций против России за сговор с талибами

Сенаторы-демократы США предложили ввести санкции против России, если будет доказано, что она предлагала талибам вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Об этом со ссылкой на законопроект сообщил Reuters.
Документ требует от президента США Дональда Трампа официально сообщить, были ли причастны российские власти к атакам на военных США. Если законопроект будет одобрен, американский лидер должен будет ввести санкции против любого российского гражданина, официального лица из правительства или компании, которые причастны к сговору.
«Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России — особенно в отношении санкций. Удивительно, что мы до такого дошли, — но нам нужны законы, которые принудят президента США защищать американские интересы и жизни», — написал в Twitter один из авторов законопроекта сенатор-демократ Боб Менендес.
В конце июня газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о сговоре России с боевиками, связанными с «Талибаном». Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане. После этого представители Демократической партии США, в том числе спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, потребовали ввести санкции против России за связь с боевиками. Менендес, в частности, предлагал заморозить счета Путина и главы российского Минобороны Сергея Шойгу, а также запретить им въезд на территорию США.
Однако Трамп сообщил, что разведка США признала информацию о сговоре России с талибами недостоверной. По его мнению, статья The New York Times может быть «очередной сфабрикованной мистификацией» по теме России, цель которой — «выставить республиканцев в плохом свете».
В Пентагоне также заявили, что доказательств подобного сговора нет. По словам главы ведомства Майка Эспера, в феврале он получал сведения разведки о российских платежах боевикам, связанным с «Талибаном», но руководство Пентагона сочло эту информацию не заслуживающей доверия.
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