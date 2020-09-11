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Трамп объявил о наличии у США cекретного оружия

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Трамп объявил о наличии у США cекретного оружия

Президент отметил, что было бы лучше, если бы оружие «так и осталось» в тайне. Также Трамп заявил, что США создают «отличное оружие» и сейчас вооруженные силы страны «сильнее, чем когда-либо»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть вооружения, о которых никто не знает. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в штат Мичиган.

«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что США создают «отличное оружие», в том числе ядерное. По его словам, власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы «сильнее, чем когда-либо».

Американский журналист Боб Вудворд в своей готовящейся к публикации книге Rage («Ярость») приводит слова американского лидера о наличии у Соединенных Штатов ядерной системы, которой нет ни у России, ни у Китая. «У нас есть то, о чем Путин и Си никогда раньше не слышали», — утверждает он.

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В мае 2020 года Трамп похвастался разработкой в США гиперзвуковой ракеты, которую он назвал «супер-пупер». По словам американского лидера, эта ракета будет в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что «супер-пупер» ракету испытали в марте текущего года в Тихом океане. Во время испытаний она превысила скорость звука в 17 раз.

Дональд Трамп, оружие
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