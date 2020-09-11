На Кубе готовят денежную реформу

Власти Кубы планируют девальвировать конвертируемый песо впервые после революции 1959 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
Кубинская экономика в значительной степени управляется государством, а обменные курсы устанавливаются правительством. Сейчас в стране одновременно существуют несколько курсов валют — курс конвертируемого песо и обычный кубинский песо.
В рамках запланированных реформ власти объединят две внутренние валюты Кубы, сообщили агентству два кубинских источника и один иностранный бизнесмен, знакомые с ситуацией. По данным источников, обычный песо, который сейчас можно поменять на доллары по курсу 24 песо за $1, сохранят, а конвертируемый песо, который эквивалентен $1 для государственных предприятий, будет отменен.
Кубинский экономист Омар Эверлени в разговоре с Reuters отметил, что ключевой мерой реформ станет изменение официального обменного курса для государственных компаний. По его словам, власти рассматривает несколько вариантов, однако обменный курс составит от $10 и выше.
Стоимость песо по отношению к канадскому доллару, евро и другим конвертируемым валютам также будет скорректирована в сторону понижения на основе международных рыночных курсов, передает агентство.
Reuters отмечает, что девальвация станет одной мерой из пакета реформ из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавиурса и жесткими экономическими ограничениями со стороны США при президенте Дональде Трампе. По данным агентства, в текущем году стране обострилась проблема нехватки товаров первой необходимости, а сокращение туристического потока оставило многих местных жителей без работы.
США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году, после этого Вашингтон ввел в отношении страны торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году тогдашний президент США Барак Обама объявил о начале смягчения санкций в отношении Кубы, однако когда США возглавил Дональд Трамп политика в отношении страны была пересмотрена. Трамп ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016