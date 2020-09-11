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На Кубе готовят денежную реформу

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На Кубе готовят денежную реформу

Власти Кубы планируют девальвировать конвертируемый песо впервые после революции 1959 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Кубинская экономика в значительной степени управляется государством, а обменные курсы устанавливаются правительством. Сейчас в стране одновременно существуют несколько курсов валют — курс конвертируемого песо и обычный кубинский песо.

В рамках запланированных реформ власти объединят две внутренние валюты Кубы, сообщили агентству два кубинских источника и один иностранный бизнесмен, знакомые с ситуацией. По данным источников, обычный песо, который сейчас можно поменять на доллары по курсу 24 песо за $1, сохранят, а конвертируемый песо, который эквивалентен $1 для государственных предприятий, будет отменен.

Кубинский экономист Омар Эверлени в разговоре с Reuters отметил, что ключевой мерой реформ станет изменение официального обменного курса для государственных компаний. По его словам, власти рассматривает несколько вариантов, однако обменный курс составит от $10 и выше.

Стоимость песо по отношению к канадскому доллару, евро и другим конвертируемым валютам также будет скорректирована в сторону понижения на основе международных рыночных курсов, передает агентство.

Reuters отмечает, что девальвация станет одной мерой из пакета реформ из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавиурса и жесткими экономическими ограничениями со стороны США при президенте Дональде Трампе. По данным агентства, в текущем году стране обострилась проблема нехватки товаров первой необходимости, а сокращение туристического потока оставило многих местных жителей без работы.

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США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году, после этого Вашингтон ввел в отношении страны торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году тогдашний президент США Барак Обама объявил о начале смягчения санкций в отношении Кубы, однако когда США возглавил Дональд Трамп политика в отношении страны была пересмотрена. Трамп ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

валюта, Куба
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