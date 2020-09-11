В Минздраве обновили «красный» и «зеленый» списки стран

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный список государств «красной» и «зеленой» зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращения из-за границы.

Изменения обнародовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Украина остается в «зеленой зоне». Кроме нее туда также входят Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет.

В «красной зоне» остаются США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.