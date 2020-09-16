Зеленский продолжает лидировать в рейтинге кандидатов в президенты

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, хотя его показатель является самым низким с начала каденции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 3-6 сентября.

Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

За представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, пятого президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать 14% опрошенных.

Рейтинг лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 9,3%, Игоря Смешко — 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулы и Владимира Гройсмана — по 3,6%. Рейтинг других кандидатов — ниже 3%. Тех, кто не определился — около 14%.

Динамика показывает, что Зеленский теряет электоральные баллы, хотя его соперники не демонстрируют значительного прогресса.