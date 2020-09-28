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Украина ввела пошлины на китайские болты и гайки

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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела с 29 сентября на пять лет окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта из Китая ряда болтов и гаек в размере от 32,47% до 67,4% в зависимости от производителя.

Об этом сообщается в объявлении в газете «Урядовый курьер», передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, для Haining Hisener Trade Co., Ltd., который является поставщиком производителя Hisener Industrial Co., Ltd., ставка составляет 32,47%, для поставщика Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. — 38,37%, для других поставщиков — 67,40% таможенной стоимости товара.

Речь идет о болтах (винтах) с шестигранным шлицем диаметром от 6 мм до 20 мм с кодом УКТВЭД 7318 15 68 90; болтах с шестигранной головкой диаметром от 6 мм до 30 мм с кодом УКТВЭД 7318 15 82 90; болтах с шестигранной головкой или шестигранной головкой и фланцем диаметром от 6 мм до 30 мм с кодом УКТВЭД 7318 15 88 90.

Под пошлины также попали болты (винты) с квадратным подголовком или усом диаметром от 6 мм до 20 мм с кодом УКТВЭД 7318 15 95 90; гайки шестигранные или шестигранные с фланцем диаметрами от 6 мм до 12 мм и от 14 мм до 36 мм с кодами УКТВЭД 7318 16 92 90 и 7318 16 99 90.

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В объявлении указывается, что в ходе расследования, возбужденного по жалобе Дружковского завода метизделий, товарный ряд под пошлины был сокращен, так как отдельные товарные позиции отсутствуют в номенклатуре украинского завода.

Согласно сообщению, на долю Дружковского завода метизделий приходится свыше 50% всего отечественного выпуска данной продукции.

Китай, пошлины
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