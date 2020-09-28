Войти
Зеленский требует выплатить медикам повышенные зарплаты уже в сентябре
официально
Зеленский требует выплатить медикам повышенные зарплаты уже в сентябре
СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет
резонанс
СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Рада на этой неделе не будет рассматривать законопроект «О столице»

711
Рада на этой неделе не будет рассматривать законопроект «О столице»

Законопроекта «О внесении изменений в закон Украины о столице — городе герое Киеве» нет в повестке дня текущей пленарной недели Верховной Рады, заявляет первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Я не видел его на этой неделе, честно говоря, когда мы обсуждали повестку дня на согласительном совете», — сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его мнению, данный законопроект надо принимать как можно быстрее.

«Действительно, мы хотели бы — у нас есть такая позиция, и у госпожи Верещук, нашего кандидата на должность Киевского городского головы, есть позиция депутатов- мажоритарщиков, есть позиция комитета и наша позиция, моя лично — нам следовало бы этот закон как можно быстрее принять. Произойдет это до выборов или нет — надо смотреть», — сказал Корниенко.

Как сообщалось, Верховная Рада одобрила законопроект № 2143-3 «О внесении изменений в закон Украины о столице — городе герое Киеве» в первом чтении 244 голосами. Он предусматривает разделение полномочий и должностей Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова вводит районные государственные администрации в столице.

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу Netflix

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что законопроект № 2143-3, внесенный группой народных депутатов из фракции «Слуга народа» во главе с Александром Ткаченко, является прикрытием неконституционной смены власти в Киеве.

Александр Корниенко, закон о столице
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 сентября 2020
Воскресенье, 27 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016