США собираются предъявить Google антимонопольный иск

Министерство юстиции США и генеральные прокуроры ряда штатов планируют на следующей неделе предъявить иск американской корпорации Google по обвинению в нарушении ей антимонопольного законодательства. Об этом в пятницу сообщила газета Politico.
По данным ее источников, иск может быть подан в конце следующей недели или после праздника Дня Колумба (отмечается 12 октября — Ред.).
В июле подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США провел слушания, посвященные специфике работы компаний Amazon, Facebook, Apple и Google. Как заявил председатель указанного подкомитета Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), руководители данных компаний, отвечая на вопросы конгрессменов, признали, что допускают действия, которые вызывают обеспокоенность у членов подкомитета.
В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении указанных четырех компаний для проверки возможных нарушений антимонопольного законодательства с их стороны. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили законодатели в Палате представителей Конгресса США.
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