Google збудує ядерний реактор для власних потреб

Google збудує ядерний реактор для власних потреб

Google зведе ядерний реактор Hermes 2 в Ок-Риджі, що у штаті Теннессі. Він запрацює у 2030 році та постачатиме 50 мегаватів електроенергії для дата-центрів компанії у Теннессі та Алабамі.

Це перший випадок у США, коли енергокомпанія купуватиме електроенергію з реактора четвертого покоління.

Проєкт реалізується у співпраці з Kairos Power та державною енергокомпанією Tennessee Valley Authority (TVA).

Минулого року Google та Kairos Power почали довгострокове партнерство, яке передбачає поетапне введення до 500 мегаватів ядерних потужностей у США.

«Ядерна енергетика – це основа майбутньої енергетичної безпеки. Участь Google у фінансуванні та розподілі ризиків у таких унікальних проєктах не лише допомагає компанії отримати рішення, а й знімає тягар з наших клієнтів, яким не доведеться оплачувати розвиток цієї технології. Тож це добре не лише для Google, а й для 10 мільйонів клієнтів TVA і для Сполучених Штатів», – заявив гендиректор TVA Дон Моул.

Окрім енергопостачання, проєкт створить робочі місця в Ок-Риджі та освітні програми у співпраці з Університетом Теннессі для підготовки інженерів і операторів.

Втім, не лише Google розвиває власні потужності. На початку серпня стало відомо, що компанія OpenAI запускає новий масштабний проєкт Stargate Norway – перший у Європі дата-центр, спеціально створений для роботи зі штучним інтелектом.

Цей об’єкт стане частиною глобальної програми OpenAI for Countries, що допомагає розвивати інфраструктуру для широкого впровадження ШІ у різних країнах світу.

США, Google, ядерний реактор
Капитал
