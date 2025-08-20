Google збудує ядерний реактор для власних потреб

Google зведе ядерний реактор Hermes 2 в Ок-Риджі, що у штаті Теннессі. Він запрацює у 2030 році та постачатиме 50 мегаватів електроенергії для дата-центрів компанії у Теннессі та Алабамі.
Це перший випадок у США, коли енергокомпанія купуватиме електроенергію з реактора четвертого покоління.
Проєкт реалізується у співпраці з Kairos Power та державною енергокомпанією Tennessee Valley Authority (TVA).
Минулого року Google та Kairos Power почали довгострокове партнерство, яке передбачає поетапне введення до 500 мегаватів ядерних потужностей у США.
«Ядерна енергетика – це основа майбутньої енергетичної безпеки. Участь Google у фінансуванні та розподілі ризиків у таких унікальних проєктах не лише допомагає компанії отримати рішення, а й знімає тягар з наших клієнтів, яким не доведеться оплачувати розвиток цієї технології. Тож це добре не лише для Google, а й для 10 мільйонів клієнтів TVA і для Сполучених Штатів», – заявив гендиректор TVA Дон Моул.
Окрім енергопостачання, проєкт створить робочі місця в Ок-Риджі та освітні програми у співпраці з Університетом Теннессі для підготовки інженерів і операторів.
Втім, не лише Google розвиває власні потужності. На початку серпня стало відомо, що компанія OpenAI запускає новий масштабний проєкт Stargate Norway – перший у Європі дата-центр, спеціально створений для роботи зі штучним інтелектом.
Цей об’єкт стане частиною глобальної програми OpenAI for Countries, що допомагає розвивати інфраструктуру для широкого впровадження ШІ у різних країнах світу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023