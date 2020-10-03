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У правительства нет денег на повышение минимальной заработной платы для учителей

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У правительства нет денег на повышение минимальной заработной платы для учителей

Кабинет министров Украины планирует отложить повышение минимальных зарплат учителей до 2022 года «в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования», передает пресс-служба Федерации профсоюзов.

Отмечается, что решением о приостановлении действия постановления от 10 июля 2019 года № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки» до 31 декабря 2021 года будет отложен срок повышения минималки для учителей.

Также, если документ будет принят, из постановления будет исключен пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника должен составлять три размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Напомним, постановление Кабмина Украины, которое предусматривает поэтапное до 2023 года повышение окладов педагогов до уровня 4 прожиточных минимумов, предполагает в 2021 году дополнительное финансирование на сумму 50 млрд грн.

Из государственного бюджета было запланировано выделить около 39 млрд, из местных — около 11 млрд.

В связи с отсутствием средств на его реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление, принятое 10 июля 2019-го года, была остановлено до 31 декабря 2020 года.

зарплаты, учитель
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