У правительства нет денег на повышение минимальной заработной платы для учителей

Кабинет министров Украины планирует отложить повышение минимальных зарплат учителей до 2022 года «в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования», передает пресс-служба Федерации профсоюзов.

Отмечается, что решением о приостановлении действия постановления от 10 июля 2019 года № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки» до 31 декабря 2021 года будет отложен срок повышения минималки для учителей.

Также, если документ будет принят, из постановления будет исключен пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника должен составлять три размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, постановление Кабмина Украины, которое предусматривает поэтапное до 2023 года повышение окладов педагогов до уровня 4 прожиточных минимумов, предполагает в 2021 году дополнительное финансирование на сумму 50 млрд грн.

Из государственного бюджета было запланировано выделить около 39 млрд, из местных — около 11 млрд.

В связи с отсутствием средств на его реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление, принятое 10 июля 2019-го года, была остановлено до 31 декабря 2020 года.