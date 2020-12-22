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Google и Facebook договорились о взаимопомощи на случай расследований властей США

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Google и Facebook договорились о взаимопомощи на случай расследований властей США

Американские компании Facebook и Alphabet, владеющая Google, договорились о взаимопомощи на случай, если власти США заподозрят одну из них в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Google, содержащиеся в неотредактированном варианте судебного иска, поданного против нее 10 американскими штатами во главе с Техасом.

Так, по сведениям издания, в материалах исковой жалобы содержатся корпоративные документы, подтверждающие сделку, которую компании заключили в 2018 году. В рамках этого соглашения представители руководства Facebook и Alphabet подтвердили готовность «сотрудничать и помогать друг другу» на случай, если власти США готовятся запустить в отношении одной из этих компаний «антимонопольное расследование».

Так, они обязались «немедленно и в полном объеме информировать вторую сторону обо всех случаях контактов с властями, имеющих отношение к заключенному соглашению». Представитель Google в ответ на запрос The Wall Street Journal указал, что заключение подобных соглашений — это распространенное явление. Кроме того, он отверг утверждения американских властей о том, что Google якобы предоставляет Facebook какие-либо привилегии.

На прошлой неделе группа из 10 американских штатов во главе с Техасом обвинила Google в антиконкурентном сговоре с компанией Facebook, владеющей одноименной соцсетью. В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер. Предполагалось, что Google сможет сохранить лидирующие позиции на данном рынке, гарантировав, что Facebook получит доступ к некоторым его секторам.

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В целом в отношении Google подано уже три антимонопольных иска. Министерство юстиции США 20 октября предъявило гражданский иск корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 американских штатов. Кроме того, антимонопольный иск в отношении Google подали на прошлой неделе власти 35 американских штатов, а также столичного округа Колумбия, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико и Гуама.

США, Facebook, Google
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