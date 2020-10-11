Глава МВД Молдовы повторно заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил в воскресенье, что снова заболел коронавирусом и находится в реанимации, где проходит лечение.

Первый раз Войку сообщил, что у него был диагностирован коронавирус, в мае.

«В сентябре у меня возникли проблемы со здоровьем, спровоцировавшие сильное ослабление иммунитета, по этой причине я стал уязвим перед инфекцией COVID-19. На прошлой неделе после проведения теста я получил подтверждение заражения коронавирусом. На данный момент я нахожусь в больнице в отделении реанимации и прохожу лечение», — написал Войку на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что состояние его здоровья улучшилось, он надеется в скором времени вернуться к работе.

Ранее власти Молдовы сообщили о 61 762 зарегистрированных случаях коронавируса, 1458 из которых стали летальными.