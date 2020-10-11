В РФ за неделю от коронавируса умерло рекордное количество людей

Число зарегистрированных за неделю смертей из-за коронавируса в РФ оказалось максимальным с начала пандемии — 1 239, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Предыдущий недельный максимум был зафиксирован 6-12 июля, когда в этой стране подтвердили 1 174 летальных исходов из-за нового заболевания.
С 28 сентября по 4 октября штаб сообщил о 1 034 смертях. Таким образом, если на прошлой неделе в России из-за коронавируса умирали в среднем 148 человек в сутки, то на этой — 177.
Число заразившихся коронавирусом составило в России за последние сутки 13 634.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 149 против 191 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 597 человек.
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