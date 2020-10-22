Зеленский дал большое интервью украинским телеканалам – его покажут вечером

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам.

Как сообщает Офис президента в социальных сетях, запись разговора будет показана в четверг, 22 октября, в эфире телеканала «Украина» в 18.00, «1+1» — в 18.25, ICTV — в 20.20, «Интер» — в 23.00.