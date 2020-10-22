Защита Януковича заявила отвод суду по делу о госизмене

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявили отвод коллегии судей, которая рассматривала апелляцию на приговор бывшему главе государства по делу о государственной измене. Об этом в четверг сообщили в адвокатском объединение «Авер лекс», которое представляет его интересы в суде.

«Защита Виктора Януковича заявила отвод всей коллегии судей Киевского апелляционного суда из-за предвзятости в рассмотрении дела», — приводит объединение слова адвоката Виталия Сердюка. Он пояснил, что считает судью Александра Журавеля «сторонником определенной политической силы», в связи с чем тот «изначально не мог объективно и справедливо вершить правосудие в отношении Януковича». Исходя из комментариев судьи в социальных сетях, пояснил Сердюк, он является «ярым приверженцем экс-президента Петра Порошенко».

Кроме того, председатель судейской коллегии Юрий Трясун, продолжил Сердюк, не имел права участвовать в рассмотрении данного дела. «Трясун ранее фигурировал в деле о потере Украиной Крыма в 2014 году. Его допрашивала в качестве свидетеля Генеральная прокуратура, поскольку ранее он был крымским судьей. Согласно статьи 75 Уголовного процессуального кодекса, он категорически не имел права участвовать в качестве судьи в деле о потере Крыма», — заявил Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор адвокаты подали несколько апелляционных жалоб. Киевский апелляционный суд 2 октября отклонил апелляцию защиты Януковича и оставил приговор в силе. Адвокаты экс-президента уже заявили, что обжалуют это решение в Верховном суде.