Посольство США пожелало украинцам безопасного и успешного дня выборов

стремление народа к процветанию и верховенству права, заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

«В это воскресенье в Украине пройдут первые местные выборы со времени введения новых реформ децентрализации. Независимо от результатов выборов, это подтверждение живой украинской демократии будет свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремления своего народа к процветанию, безопасности, прозрачности и верховенству права», — сказала Квин в видеообращении, опубликованном на странице посольства США в Twitter в четверг.

Дипломат также призвала всех украинцев соблюдать правила, установленные для защиты от распространения коронавирусной болезни Covid-19. «Для всех стран, которые сейчас проводят выборы, дополнительным вызовом является Covid-19, и мы призываем граждан соблюдать местные правила, чтобы защитить себя и других. Пока граждане Украины готовятся отдать свои голоса в это воскресенье, я желаю всем безопасного и успешного дня выборов», — добавила Квин.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.