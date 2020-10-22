Врач назвал простой способ определить зараженного коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса.
«Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест „Чем это пахнет?“ намного точнее, чем любая термометрия», — заявил он.
По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа.
«А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет», — отметил Комаровский.
Он добавил, что COVID-19 поражает нервные клетки, который воспринимают запах и вкус. При этом он подчеркнул, что эти изменения имеют обратимый характер.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 41 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше 1,128 миллиона человек.
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