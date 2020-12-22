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Зеленский примет решение по Венедиктовой после ее отчета

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Зеленский примет решение по Венедиктовой после ее отчета

Президент Украины Владимир Зеленский оценит работу генерального прокурора Ирины Венедиктовой в 2020 году после ее отчета, сообщила в комментарии «Украинской правде» пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Ранее Зеленский дал Венедиктовой год на то, чтобы «продемонстрировать результат», в том числе в расследовании дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

По мнению пресс-секретаря Зеленского, заметна «определенная активизация в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой», продолжается реформа прокуратуры, а показатели успешности органа по сравнению с 2019 годом улучшились.

«Однако качественную оценку деятельности генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Ирина Венедиктова представит отчет о своей деятельности в этом году», — резюмировал Юлия Мендель.

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Напомним, 17 марта Зеленский подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины. На этой должности бывший и.о. главы Государственного бюро расследований сменила Руслана Рябошапку.

До назначения в ГБР и Офис генпрокурора Венедиктова в правоохранительных органах не работала.

В начале октября президент дал интервью «BBC Украина», в котором сказал: «Если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она — это она, женщина, профессиональная женщина — если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ (увольнение, как и в случае с Рябошапкой — ред.)».

Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова
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