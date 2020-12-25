Зеленский доволен, что в стране стали больше ловить бандитов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сейчас показывает, что бандитов стали ловить больше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус».

«Да, она должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных „скрутчиков“ НДС, „скручивали“ 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят как о Ермаке (руководителе ОП Андрея Ермаке — ред.), поэтому не очень интересно», — прокомментировал глава государства свои предыдущие заявления о том, что Венедиктова должна до конца года показать результат работы.

Одновременно с вопросами по делу против пятого президента Украины Петра Порошенко Зеленский посоветовал обращаться в правоохранительные органы и заверил, что не имеет права спрашивать у генпрокурора об этом.

«Она сама знает, что должна всех воров посадить. Это её задача. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет», — сказал президент.

В то же время он напомнил, что по делу об авиакатастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области уже есть три подозрения военнослужащим, входящим в топ военных страны, ведется следствие.

«Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко», — добавил Зеленский.

Ранее в интервью СМИ президент Владимир Зеленский отмечал, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна показать результаты своей работы до конца года.

Недавно пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский оценит деятельность генпрокурора после её отчета о работе за 2020 год.