В Киеве за сутки еще более 600 больных коронавирусом

За последние 24 часа в Киеве зарегистрировали 635 новых больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

С начала пандемии в столице зафиксировали 33 135 случаев заболевания. Также за последние сутки от осложнений коронавируса умерли 14 киевлян, после чего общее их количество возросло до 656.

За все время пандемии болезнь удалось преодолеть 11 489 жителям Киева, из которых 185 — за последние сутки. На сегодня продолжают лечиться 20 990 киевлян.