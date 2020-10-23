В России тоже обновился рекорд заболевших коронавирусом за сутки

В Российской Федерации за последние сутки выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Это наивысший показатель заболеваемости с начала пандемии. Накануне был выявлен 15 971 заболевший, сообщают местные СМИ.

Общее число заболевших за время пандемии достигло 1,4 млн человек.

Умерло за последние сутки 283 человека, а с начала пандемии — 25 тысяч. Выздоровели 11 263 человека, а за все время — 1,1 миллиона.