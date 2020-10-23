Резников заявил, что Донбассу грозит экологическая катастрофа из-за радиационного загрязнения

Ряду неподконтрольных правительству районов на востоке Украины угрожает экологическая катастрофа, сообщил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
«Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты „Юнком“, которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды из этой шахты, и на данное время радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды», — сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.
«Еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, и в том числе в южных районах Ростовской области», — предостерег вице-премьер.
Он добавил, что в начале октября в режиме видеоконференции встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов от МАГАТЭ на Донбасс.
«Конечно, на сегодняшний день вопрос, пропустят ли российские прокси экспертную группу на эти территории, остается пока вопросом», — пояснил вице-премьер.
Резников отметил, что аналогичной является ситуация и в Крыму.
«Специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения, как минимум, акватории Азовского моря, и последствия экологической катастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь черноморский регион: Румыния, Болгария, Грузия, Турция», — указал он.
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